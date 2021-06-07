Государственная дума призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) осудить законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается определить понятие коренного народа Украины таким образом, чтоб под него не попали русские.

Об этом говорится в заявлении Госдумы, обнародованном в понедельник, 7 июня, сообщает ТАСС.

"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в тексте заявления говорится, что Госдума считает этот законопроект "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности".

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами", - добавили в заявлении.

Согласно документу, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".

Напомним, еще в прошлом году президент Украины распорядился подготовить законопроект, который определит статус коренных народов Украины.

20 мая текущего года на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта.

Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Это означает, что русские, а также греки, евреи, болгары и другие народы в Украине не могут считаться коренными. Под это определение (помимо украинцев) подпадают лишь крымские татары, караимы и крымчаки.