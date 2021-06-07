Подозреваемым в совершении госизмены сотрудником СНБО оказался экс-сотрудник Администрации президента Украины Леонид Пирожков.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на источники.

Сам Пирожков в комментарии журналистам заявил, что ничего ни о каких подозрения не слышал, информацию такую ​​еще не видел, поэтому сказать об этом пока ничего не может.

"Никто ничего не сообщал, новостей не видел", - сказал Пирожков журналистам Depo.ua

В то же время Пирожков признал, что его имя все же фигурирует в определенном деле.

"Дело какое-то было еще три года назад... Сейчас еще разбираются с этими всеми моментами", - уточнил он. О каком именно деле идет речь Пирожков рассказывать отказался, уточняет СМИ

Леонид Пирожков - экс-сотрудник АП и бывший сотрудник Совета национальной безопасности и обороны Украины. В аппарате СНБО он занимал должность заместителя руководителя службы по вопросам экономической безопасности — главы управления по вопросам экономической и финансовой безопасности.

Последнюю декларацию Леонид Пирожков подал 25 марта 2021 года.

Согласно декларации, у Пирожкова есть жена и двое дочерей. Семья владеет тремя квартирами и несколькими земельными участками

Фрагмент декларации Леонида Пирожкова, поданной 25 марта 2021 года

На сайте СБУ сказано, что еще 1 июня суд избрал подозреваемому в совершении госизмены меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обвинительные материалы уже были направлены в суд, а санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура объявила подозрение в госизмене экс-сотруднику Администрации президента. Его подозревают в сговоре с иностранной спецслужбой, по данным следствия, он должен был собирать и систематизировать информацию о стратегическом сотрудничестве Украины с ЕС, РФ и Китаем.

Напомним, Администрация президента Украины переименовалась в Офис президента Украины после прихода к власти Зеленского в 2019 году