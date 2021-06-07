Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять за основу законопроект о гарантиях адвокатской деятельности, который даст адвокатам право приобретать травматическое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ в Телеграме.

"Законопроектом №4612 предлагается предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия, для обеспечения его профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Как считают члены Комитета, законопроект повысит защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье.

Напомним, Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности дал зеленый свет законопроекту по легализации владения огнестрельным оружием. Проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему" рекомендован к принятию за основу.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине собираются легализовать огнестрельное оружие.