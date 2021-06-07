Выехавший с территории РФ в Украину российский оппозиционер и экс-депутат Дмитрий Гудков не будет участвовать в выборах в Государственную Думу, проведение которых запланировано на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщил сам Дмитрий Гудков на своей странице в соцсети.

По его словам, еще в начале весны он "планировал бороться за трибуну в Госдуме, но новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным".

"Никаких иллюзий я не питал, лишь откладывая заявление о том, что в выборах участвовать не смогу по простой причине: это невозможно. Если честно, я знал, что на "Яблоко", единственную партию от которой я мог бы избираться, не подвергаясь унизительной и бессмысленной процедуре "сбора подписей", оказывался сильнейший нажим. В мае один из руководителей партии честно сообщил мне, что "вопрос о твоем выдвижении очень сложный, т.к. у партии уже есть свой кандидат на твой округ", - написал в соцсети Гудков.

Напомним, накануне бывший депутат Госдумы России Гудков объявил о бегстве в столицу Украины.

На днях Гудков был задержан в рамках уголовного дела по факту особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана и его тетя - Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Позднее Гудков был освобожден из изолятора временного содержания.

Также мы сообщали, что в Кремле заявили, что Гудков был вправе покинуть территорию РФ, если его выезд был законным.