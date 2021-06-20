Сегодня, 20 июня, отмечается день медицинского работника. Праздник традиционно выпадает на третье воскресенье первого летнего месяца.

В этом день принято поздравлять всех врачей, медсестер и медбратьев, санитаров и в целом всех, кто работает в сфере здравоохранения на благо людей.

Ниже публикуем для медработников поздравления в красивых открытках, стихах и прозе, на русском и украинском языках.

День медработника 2021 - открытки, поздравления, стихи и проза

С днем медицинского работника! Желаю профессионального роста, благодарных пациентов, свободного времени для отдыха и, конечно, большого здоровья!

Желаю мудрости, выдержки, успехов, семейного счастья и здоровья! С профессиональным праздником!

Спасибо за ваш труд, за что, что продолжаете спасать жизни, несмотря на на что!

Сегодня праздник медицины,

Она достойна похвалы,

Людей спасают от болезней

Медсестры наши и врачи.

От всей души хочу поздравить

И вам здоровья пожелать!

Побольше вам в труде успехов

И от больных не уставать.

Покой не зная день и ночь,

Идя на звук людских страданий,

Стремитесь каждому помочь,

Ведь быть врачом — души призвание.

Здоровья вам на много лет

И сил − спасать людские жизни.

Порой вы, как в тоннеле свет,

Надежда в душу, сердце, мысли.

Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров'я буде вічним,

А решту – наживем!

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!