Сегодня, 20 июня, отмечается день медицинского работника. Праздник традиционно выпадает на третье воскресенье первого летнего месяца.
В этом день принято поздравлять всех врачей, медсестер и медбратьев, санитаров и в целом всех, кто работает в сфере здравоохранения на благо людей.
Ниже публикуем для медработников поздравления в красивых открытках, стихах и прозе, на русском и украинском языках.
День медработника 2021 - открытки, поздравления, стихи и проза
С днем медицинского работника! Желаю профессионального роста, благодарных пациентов, свободного времени для отдыха и, конечно, большого здоровья!
Желаю мудрости, выдержки, успехов, семейного счастья и здоровья! С профессиональным праздником!
Спасибо за ваш труд, за что, что продолжаете спасать жизни, несмотря на на что!
Сегодня праздник медицины,
Она достойна похвалы,
Людей спасают от болезней
Медсестры наши и врачи.
От всей души хочу поздравить
И вам здоровья пожелать!
Побольше вам в труде успехов
И от больных не уставать.
Покой не зная день и ночь,
Идя на звук людских страданий,
Стремитесь каждому помочь,
Ведь быть врачом — души призвание.
Здоровья вам на много лет
И сил − спасать людские жизни.
Порой вы, как в тоннеле свет,
Надежда в душу, сердце, мысли.
Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров'я буде вічним,
А решту – наживем!
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!