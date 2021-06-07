Ночью в субботу, 5 июня, в поселке Сартана под Мариуполем (Донецкая область) мужчина гранатой подорвал припаркованный у магазина автомобиль. Пострадали два человека.

Об этом со ссылкой на очевидцев инцидента сообщает 0629.com.ua.

Инцидент произошел на улице Огородняя, возле магазина. Там местные жители отмечали день рождения. К зданию подошел мужчина, который, по словам очевидцев, является сотрудником силовых структур. Он провоцировал конфликт.

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", - сообщил журналистам очевидец.

В полиции данный факт подтвердили, подозреваемый задержан. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований.

Напомним, в конце апреля в Херсонской области во двор депутату бросили гранату. В результате взрыва был поврежден автомобиль, фасад и окна дома, люди не пострадали.

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