Фундаментальный законопроект о профессионально-техническом образовании разрабатывается сейчас в Верховной Раде Украины. Не исключено, что документ будет готов уже нынешним летом.

Такое заявление сделал председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа") "Украинским новостям".

"Сейчас у нас продолжается работа над большим фундаментальным законопроектом о профессиональном образовании. Этим занимается рабочая группа в комитете. У нас Ольга Коваль, глава подкомитета, с Министерством образования очень серьезно разрабатывает законопроект… У нас есть несколько фундаментальных вопросов, на которые мы не имеем ответов. Я надеюсь, что где-то летом мы должны выйти на этот законопроект", - сказал он.

По словам Бабака, авторы законопроекта с его помощью намерены изменить саму концепцию ПТУ, о которых в Украине существует предвзятое негативное мнение. Также стоит задача поменять наполнение профессионально-технического образования и активизировать дуальную форму - одновременное обучение и работу по специальности.

По мнению Бабака, система ПТУ нуждается в смене концепции, поскольку на рынке труда большой спрос на рабочие специальности.

Напомним, согласно доктрине партии "Слуга народа", которую презентовали на съезде правящей политсилы, Украина намерена увеличить количество поступающих в профессионально-технические учебные заведения с 18% до 40% к 2024 году.

Ранее "Страна" писала о том, что ПТУ и техникумы передадут местным бюджетам.