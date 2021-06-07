В понедельник, 7 июня, сериалы от студии "Квартал 95" заняли практически всю дневную эфирную сетку российского канала "СТС", который находится под украинскими санкциями.

Согласно данным с сайта телеканала, в промежутке с 8:30 утра до 19:00 в нон-стоп режиме показывали 16 серий сериала "Папик". А с 19:00 до 19:40 состоялась премьера 1-й серии сериала "100 000 минут вместе".

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский избегает публичного обсуждения продажи принадлежащей ему студией "Квартал 95" телесериалов российскому телеканалу "СТС", который включен в санкционный список Украины.

Есть лишь заявление Офиса президента, в котором говорится, что что Зеленский не получал денег за показ в России сериала студии "Квартал 95".

В свою очередь в СНБО заявили, что не планируют расследовать продажу в Россию студией "Квартал 95" сериала "Папик" в обход санкций.

В СБУ также отказались расследовать продажу компанией Зеленского сериала "Папик" в Россию.

О том, как "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций можно прочитать в нашем материале.