"Власти" неподконтрольного Украине Крыма заявили, что готовы обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом о ссылкой на члена "парламента" полуострова Ефима Фикса пишет издание "Крим.Реалии" в понедельник, 7 июня.

"Мы идем по своему направлению, направили обращение в следом России, уже назначены следственные, которые занимаются этим делом, уже есть поручение о проведении экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из геноцид по отношению к крымчанам", - цитирует издание Фикса.

Напомним, до 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Мы рассказывали, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти допускают поставку воды в Крым, только если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.