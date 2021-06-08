Сегодня начинается 28-й лунный день, когда убывающая Луна будет находиться в созвездии Тельца. Этот период удачен для финансовых сделок, имущественных вопросов, заключения договоров, приобретения недвижимости. Если материальные вопросы решаться благополучно, то вечером может появиться желание расслабиться, посетить кино, прогуляться в лесу или у моря, вкусно поужинать в ресторане.

Именно такой режим сегодняшнего дня пойдет на пользу всем знакам Зодиака. Ну, а комфортнее всего себя будут чувствовать Тельцы, Стрельцы и Рыбы. Их астрологический прогноз на сегодня буквально заряжен на удачу и победу в любых делах.

Телец (21.04 - 21.05)

Первая половина дня будет особенно удачной, особенно в вопросах общения с инвесторами. Подстраховка со стороны родственников и любимого человека поможет справиться с определенными проблемами. В перерывах между деловыми встречами и бизнес-переговорами, можете смело заскакивать на обед домой и делиться планами на будущее с родными. Их взгляд на вопросы поможет прояснить ситуацию и утвердиться в решении. День будет удачным для занятия спортом. Поэтому смело отправляйтесь на велопрогулку или стадион с друзьями. Если весь ваш рабочий день будет проходить в офисе или за рулем, важно найти хотя бы час, чтобы полюбоваться природой и подышать свежим воздухом. Небольшое расслабление в течение дня зарядит вас энергией на важные свершения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

От манящего искушения отдохнуть и развеяться в эти дни лучше отказаться. Ваше эмоциональное состояние постепенно нормализируется, работать станет легче, общаться с коллегами будет комфортно, а на досуге вас ожидает много развлечений и социальных мероприятий. Важно воздерживаться от конфликтов в сфере обслуживания и не ссориться с органами власти. Вероятно, что скоро вам могут поступить заманчивые предложения, которые будут способствовать росту доходов. Вы сможете распланировать свой бюджет, вернуть долги, оформить собственность. Во всяком случае, фортуна будет на вашей стороне, а планета-покровитель позволит сохранять чувство меры, вдохновляясь новыми проектами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вы полны сил и энергии, день будет благоприятным для публичных выступлений, обсуждения новых идей и планов по развитию кампании с руководством. Все задачи будут даваться вам легко, поэтому начинайте действовать решительнее и смелее. Финансовые вопросы старайтесь решать совместно с любимым человеком - дома или в уютном кафе. Ни в коем случае не начинайте обдумывать бизнес-стратегии за рулем, это небезопасно. Вечер посвятите творчеству или романтической прогулке. Если перед вами стоит выбор общения в сети или оффлайн, всегда выбирайте живую встречу. Она подарит вам больше эмоций и радости, которые вам сейчас так необходимы.

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В июне этого года у каждого знака Зодиака произойдут судьбоносные изменения.