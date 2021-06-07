Один из судов Волынской области вынес приговор в отношении бывшего украинского военнослужащего. Он пытался незаконно переправить в Беларусь другого украинца, которому отказали во въезде в республику.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В судебном решении говорится, что мужчина искал способ въехать в Беларусь вне пунктов пропуска. Причиной такого решения стал отказ белорусских пограничников. По их словам, украинец "нес угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины".

Таким образом, как пишет издание, Беларусь может запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые служили в ВСУ и воевали на востоке страны.

Ранее мы писали о том, почему в прошлом году во въезде в Беларусь отказали 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы. В их числе были "крепкие молодые люди".

Напомним, с сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. Таким образом новый порядок выезда, который позволяет улучшить защиту украинцев.