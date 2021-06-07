Президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета имени Шевченко, которое он получил в период президентства Виктора Ющенко. Ученый совет столичного вуза принял за это решение путем тайного голосования. Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источник, близкий к руководству КНУ им. Шевченко.

По данным собеседника, у Киевского национального университета более 80 почетных докторов, и впервые в истории этого вуза было принято решение о лишении этого звания.

Известно, что диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года из рук на тот момент ректора КНУ Леонида Губерского. А само звание было присвоено 2 ноября 2009 года.

Напомним, ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров на днях анонсировал лишение белорусского президента Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза. Он сообщал, что ученый совет соберется по этому поводу 7 июня. К таким действиям руководство университета подтолкнул инцидент с вынужденной посадкой в Минске иностранного самолета и арестом находящегося на борту белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Ранее "Страна" писала о том, что под зданием МИД Украины десятки белорусов требует расширить санкции против Лукашенко.