Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе со своим братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета Blue Origin 20 июля.

Об этом богатейший человек мира написал в Инстаграме.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — заявил Безос.

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Как сообщила компания Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру, в своем Twitter-аккаунте, вместе с Безосом и его братом в космос отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня. Заявки принимаются до 10 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что японский олигарх Юсаку Маэдзава в июне начнет трехмесячную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. В декабре он должен отправиться на МКС с космодрома Байконур (Казахстан) как космический турист.

Также мы писали, что представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компании Axiom Space подписали договор об отправке туриста на Международную космическую станцию (МКС), которая испытывает технические проблемы.