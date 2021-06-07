Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" выступила с заявлением, в котором обвинила действующую власть в планах по отделению Донбасса от Украины.

Заявление опубликовано на сайте политической силы.

"Зе-власть взяла курс на отторжение Донбасса. Все чаще её представители позволяют себе антигосударственные высказывания, которые содержат признаки особого тяжких преступлений. В частности, о необходимости отделения временно неподконтрольных территорий. Используют в отношении их жителей унизительные и вызывающие сравнения", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ напомнили о том, что глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью" и заявил, что "Украине надо "отрезать" этот регион, как злокачественное образование". Также в политсиле добавили, что ранее вице-премьер Алексей Резников выступал с подобным заявлением (он назвал Донбасс "опухолью" и "ментально больной территорией").

"Симптоматично, что с антигосударственными призывами отделить Донбасс выступают Глава украинской делегации в Минской контактной группе и его заместитель - представитель в политической подгруппе ТКГ. Это значит, что отделение Донбасса - единственный план, который есть у власти. Из-за своей неспособности обеспечить мир, добиться компромисса на переговорах и восстановить территориальную целостность страны они собираются расчленить Украину. Этой бездарной Зе-власти не нужны ни люди, ни территории.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от власти отказаться от преступной политики отторжения Донбасса. Это антиконституционная, унизительная для страны и разрушительная для суверенитета Украины стратегия. То, что с такими идеями выступает первый президент независимой Украины - позор.

Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация Минских соглашений. Если вы не в состоянии выполнить собственные предвыборные обещания, не можете объединить страну – не разрушайте Украину. Просто уйдите", - подытожили в заявлении.

Ранее мы писали, что сопредседатель политической силы Юрий Бойко заявил о готовности ОПЗЖ вести переговоры с "ЛДНР".

Также сообщали, что ОПЗЖ требует от Зеленского выполнения Минских соглашений.