В Запорожье парень в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать ТРЦ, если ему не дадут вертолет и миллион долларов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, горожанин сообщил, что торговый центр "Украина" заминирован. Угрожая взрывом, он потребовал получить миллион долларов США и вертолет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 июня после 20:30. Мужчина заявил, что заминировал торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте Запорожья. За не осуществление взрыва, он требовал 1 млн долларов и вертолет.

В результате спасатели эвакуировали около 400 человек, проверили помещение и прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилось.

Полиция выяснила, где живет лжеминер, который во время переговоров, уже соглашался на 15 тыс. долларов.

Злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Его задержали в квартире, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении за преступление по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, ранее мы писали, что Киевлянину грозит шесть лет тюрьмы за сообщение о минировании Северного моста.

Также сообщалось, что пьяный кондуктор троллейбуса с картошкой в кармане "заминировал" супермаркет в Харькове.