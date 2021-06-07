"Глава ДНР" Денис Пушилин рассказал, почему пункты пропуска между подконтрольной Украиной и "республикой" прекратили свою работу. По его словам, это связано с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в нашей стране.

Об этом Пушилин рассказал в интервью агентству NewsFront.

"Глава республики" заявил, что "Минздрав ДНР" рекомендовал закрыть пункты пропуска. Откроют КПВВ, по его словам, только когда в Украине нормализуется ситуация с Covid-19.

"Мы понимаем, что сложившаяся ситуация вызывает массу неудобств. Но мы руководствуемся исключительно рекомендациями "министерства здравоохранения". И пока ситуация на Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим, с учетом того, что там происходит, говорит о изменении ситуации на наших КПВВ, преждевременно", - сказал он.

Также Пушилин заявил, что знает о проезде в Украину через Россию.

"Да, мы знаем, что люди, в которых есть финансовая и временная возможность, едут на Украину в объезд через Россию. Это перемещение занимает едва ли не сутки. У нас нет возможности его контролировать. Но это ограниченное количество людей. Но не все могут позволить себе такие суммы. Поэтому количество инфекций, завозимое столь длинным путем, несопоставимо с тем, что могло бы принести открытие всех КПВВ, как это было в ситуации с Covid-19" - добавил Пушилин.

Также он рассказал, почему остается закрытой граница с "ЛНР". Движение ограничили из-за работающего КПВВ "Станица Луганская". Это единственный пункт пропуска, который каждый день пропускает людей в обе стороны.

"Для нас это наиболее опасное направление, откуда возможны были вспышки инфекции. Если мы посмотрим только на официальные цифры заболеваемости на территории Украины, отсутствие вакцины, отсутствие необходимых препаратов. В совокупности подобная ситуация на территории "республик" могла бы стать для нас крайне критичной и привести к необратимым последствиям. Мы не можем рисковать жизнью наших людей. Да, мы знаем, сколько трудностей доставляет людям перекрытие границ, невозможность посещения родственников и прочее. Но здесь мы выбираем из двух плохих вариантов", - сказал "глава ДНР".

Напомним, пункты пропуска на Донбассе закрылись весной 2020 года из-за карантинных ограничений. Мы также много рассказывали, что многие жители "ЛНР" и "ДНР" вынужденные добираться к своим родственникам на подконтрольную Украине часть Донбасса через Россию, тратя очень много времени и денег.

Недавно на ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил об открытии КПВВ на Донбассе в Золотом и Счастье Луганской области. Президент говорил, что такие договоренности были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Страна" рассказывала, ждать ли открытия КПВВ в ближайшее время.