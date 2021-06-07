Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом: "Слава Украины! Героям Слава".

Соответствующий пост Поклонская опубликовала в Facebook.

"Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам - крымчанам. А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнешь - свое потеряешь", - написала Поклонская.

Напомним, недавно сборная Украины по футболу представила форму, в которой она будет играть на чемпионате Европы-2020. На майках футболистов изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом: "Слава Украины! Героям Слава". "Страна" писала о том, почему форма Украины на Евро-2020 вызвала скандал.

Впрочем, УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!".

Также мы писали о том, что в Кремле прокомментировали новую форму сборной Украины, заявив, что она "не подстегнет напряженность".