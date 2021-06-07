Служба безопасности Украины опровергла сообщения о якобы выдворении своего "агента" из России. В украинской спецслужбе считают любые подобные заявления Федеральной службы безопасности РФ фейком.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает "РБК-Украина".

"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - сказал он.

По его словам, СБУ работает и обеспечивает государственную безопасность только на территории Украины.

"И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", - добавил он.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "ТАСС", что Кремль не располагает информацией о том, почему ФСБ решила выдворить агента украинских спецслужб Алексея Семеняку, который, по данным СМИ, работал в крупных российских IТ-компаниях и мог иметь доступ к значимым данным.

"Я не знаю, не могу ответить. Это нужно спрашивать у спецслужб, мы не имеем к этому процессу никакого отношения", — сказал он.

Напомним, сегодня утром ФСБ России заявила о задержании украинского шпиона. По информации спецслужбы, он "не успел нанести ущерба безопасности РФ" - мужчину выдворили из страны и запретили ему въезд на 25 лет.

Также мы писали, что в конце мая в ФСБ России сообщили о задержании связанных с Украиной неонацистов.