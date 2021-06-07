В Украине планируют расширить территорию трех городов в Полтавской, Винницкой и Львовской областях. Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам одобрить соответствующие проекты постановлений - №5487, №5489 и №5491.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рекомендовал Раде принят проекты постановлений, которыми предлагается:

Увеличить территорию города Миргород Полтавской области на 1398,91 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель;

Увеличить территорию города Ильинцы Винницкой области на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель;

Увеличить территорию города Сосновка Львовской областина 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.

На заседании профильный комитет заслушал информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления и рекомендовал парламенту принять проекты постановлений в целом.

Напомним, недавно Кабмин ввел ограничения на строительство, генпланы всех городов придется переписать.

Также мы писали о том, что в прошлом году профильный комитет Рады рекомендовал принять постановление о переделе районов в Украине.