Германия считает, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа, поэтому в Берлине ждут, что Россия продлит транзитный договор.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, передает "Интерфакс".

"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор", - сказал Зайберт.

Он добавил, что существующий транзитный договор "действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года".

"Мы ожидаем, что этот договор будет продлен", - сказал Зайберт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа по украинской трубе не прекратится и после запуска трубопровода "Северный поток-2".

Кроме того, по словам Путина, Украина могла бы получать 4-5 миллиардов долларов от России за транзит газа в Европу, но сама виновата в том, что получает лишь 1,5 миллиарда.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил попытки подрыва украинской транзитной трубы после запуска "Северного Потока-2".