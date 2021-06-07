Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, сообщивший о своем бегстве в Киев из-за угрозы ареста, был вправе покинуть территорию РФ, если его выезд был законным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что в Кремле не следят за делом Гудкова, передает ТАСС.

"Если это законный выезд из страны, любой гражданин, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться, - это абсолютно свободный процесс", - сообщил Песков и добавил, что президента РФ абсолютно не беспокоит ситуация с выездом Дмитрия Гудкова из страны.

Напомним, на днях Гудков был задержан в рамках уголовного дела по факту особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана и его тетя - Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Позднее Гудков был освобожден из изолятора временного содержания.

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