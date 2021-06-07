Экс-чиновнику из Администрации президента Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Его имя не называется, но указано, что кроме АП, подозреваемый занимал должность в СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным прокуроров, чиновник передавал сведения иностранным спецслужбам. Речь идет о событиях 2014 года.

"По процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему сотруднику Администрации Президента Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации Президента Украины, а в дальнейшем - в СНБО, имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и анализе сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.

Информацию подтвердили и в Службе безопасности Украины. Пресс-служба СБУ не называет имя чиновника, но сообщила, что это бывший чиновник с допуском по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО.

"Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, Администрация президента Украины переименовалась в Офис президента Украины после прихода к власти Зеленского в 2019 году

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