В Кремле заявили, что новая форма сборной Украины по футболу, на которой изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом: "Слава Украины! Героям Слава", не подстегнет напряженность.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность. Спорт есть спорт", - сказал Песков и заявил, что не стоит разжигать ненависть.

Напомним, накануне национальная сборная Украины представила форму, в которой будет выступать на чемпионате Европы-2020. На новой форме будет изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом: "Слава Украины! Героям Слава". "Страна" подробно разбиралась, почему форма Украины на Евро-2020 вызвала скандал.

Также мы писали о том, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!".

Кроме того, сообщалось, что в МИД РФ, комментируя новую форму, заявили, что карта Украины с Крымом, которая размещена на форме украинской сборной по футболу, является "отчаянной акцией".