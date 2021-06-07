Стоимость тура в Россию для вакцинации от Covid-19 иностранцам может обойтись в 1,5-2,5 тысячи долларов (40 000 - 68 тыс. грн - Ред.) без учета авиаперелета. Такую сумму озвучил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

"1,5-2,5 тыс. долларов при нахождении 21 день в России без авиаперелета", - сказал Игнатьев.

По его словам, технически турпродукт для вакцинации иностранцев в России готов, но необходимо решить вопрос с въездом таких туристов в страну.

"Туроператоры были готовы организовать вакцинные туры еще в начале года, такие запросы регулярно поступали в туристические компании со всего мира. Продукт уже готов, но нужно решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину", - добавил Игнатьев.

Он считает, что вакцинный тур в Россию в первую очередь может быть интересен жителям стран Азии, а также станам Африки и Латинской Америки, поскольку в Европе большой процент людей уже вакцинирован.

"Страны Африки и Латинской Америки проявляли большой интерес к такому турпродукту в течение всего срока вакцинации в России, в РСТ поступали такие запросы", - пояснил Игнатьев.

Также он добавил, что вакцинные туры могут стать хорошей поддержкой для туроператоров в условиях практически нулевого въездного турпотока в страну уже больше года, отметил он. Трехнедельные туры для иностранцев могут способствовать началу его восстановления.

"Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать очень интересной, захватывая разные регионы России. Другой вариант - двухразовая поездка по неделе, такие запросы тоже есть", - сказал Игнатьев.

Напомним, в России зарегистрировано уже четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт". Наиболее популярна из них "Спутник V", которая была зарегистрирована первой в мире - 11 августа 2020 года.

Также мы сообщали, что Хорватия будет пускать в страну привитых вакциной "Спутник-V" туристов.