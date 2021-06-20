20 июня в Украине отмечают День отца. Раньше праздник носил неофициальный статус, но с 2019 года он попал в перечень дат, официально отмечаемых в Украине. Праздник отмечают каждое третье воскресенье июня, то есть у него плавающая дата.
Сегодняшний день - прекрасный повод поздравить любимых пап. Мы собрали яркие и трогательные открытки и короткие поздравления с Днем отца.
Открытки и поздравления
Долгих-долгих тебе лет! Пусть радует каждый рассвет.
Спасибо, папочка, за все! Люблю тебя безмерно. Ты самый лучший! С праздником тебя!
Такого папу, как ты - поискать,
С тобой хорошо достигать и мечтать.
Тихонько прижаться к большому плечу.
Я с праздником папу поздравить хочу.
Мы всегда понимаем друг друга с полуслова. Смеемся над шутками, обсуждаем фильмы. Как мне повезло, что у меня есть такой папа. С Днем отца!
Как хорошо, что я на свете есть, и ты - мой лучший папа.
Ты показал, что значит ум, любовь и честь -
мои бесценные богатства.
Папочка, мы тебя любим! Ты наш самый заботливый, мудрый и смелый. Сегодня и всегда.
Ты - наш супергерой. С Днем отца!
Ты всегда поддерживал наши самые безумные идеи и верил в нас. Спасибо тебе за терпение и любовь. С Днем папы!
У самого лучшего папы на свете - самые лучшие дети. С праздником! С Днем отца!
Пусть тучи и ненастья обходят стороной.
Желаем огромного счастья.
Всем сердцем мы с тобой.
Что известно о Дне отца
День отца в июне уже более 100 лет отмечают в США. Как и День матери, праздник учредили после обращения американки, которая предложила выделить отдельный праздник в честь всех заботливых отцов, которые воспитывают детей. Со временем отмечать праздник стали и в других странах.
В Украине праздник перешел в разряд официальных в 2019 году, когда был издано соответствующее решение Кабмина.
В третье воскресенье июня День отца также отмечают в США, Великобритании, Канаде, Франции, Японии, Турции, Армении, Беларуси, Словакии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.