20 июня в Украине отмечают День отца. Раньше праздник носил неофициальный статус, но с 2019 года он попал в перечень дат, официально отмечаемых в Украине. Праздник отмечают каждое третье воскресенье июня, то есть у него плавающая дата.

Сегодняшний день - прекрасный повод поздравить любимых пап. Мы собрали яркие и трогательные открытки и короткие поздравления с Днем отца.

Открытки и поздравления

Долгих-долгих тебе лет! Пусть радует каждый рассвет.

Спасибо, папочка, за все! Люблю тебя безмерно. Ты самый лучший! С праздником тебя!

Такого папу, как ты - поискать,

С тобой хорошо достигать и мечтать.

Тихонько прижаться к большому плечу.

Я с праздником папу поздравить хочу.

Мы всегда понимаем друг друга с полуслова. Смеемся над шутками, обсуждаем фильмы. Как мне повезло, что у меня есть такой папа. С Днем отца!

Как хорошо, что я на свете есть, и ты - мой лучший папа.

Ты показал, что значит ум, любовь и честь -

мои бесценные богатства.

Папочка, мы тебя любим! Ты наш самый заботливый, мудрый и смелый. Сегодня и всегда.

Ты - наш супергерой. С Днем отца!

Ты всегда поддерживал наши самые безумные идеи и верил в нас. Спасибо тебе за терпение и любовь. С Днем папы!

У самого лучшего папы на свете - самые лучшие дети. С праздником! С Днем отца!

Пусть тучи и ненастья обходят стороной.

Желаем огромного счастья.

Всем сердцем мы с тобой.

Что известно о Дне отца

День отца в июне уже более 100 лет отмечают в США. Как и День матери, праздник учредили после обращения американки, которая предложила выделить отдельный праздник в честь всех заботливых отцов, которые воспитывают детей. Со временем отмечать праздник стали и в других странах.

В Украине праздник перешел в разряд официальных в 2019 году, когда был издано соответствующее решение Кабмина.

В третье воскресенье июня День отца также отмечают в США, Великобритании, Канаде, Франции, Японии, Турции, Армении, Беларуси, Словакии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.