Компания Google, которая входит в Alphabet Inc., заплатит штраф в размере 220 млн евро для урегулирования претензий французского антимонопольного регулятора (Autorite de la Concurrence) за злоупотребление доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Об этом пишет "Интерфакс".

Французский антимонопольный регулятор пришел к заключению, что Google, используя свое положение, подвигал собственные рекламные сервисы в ущерб конкурентам.

Сообщается, что в рамках соглашения с регулятором компания пообещала изменить свои практики, улучшив взаимодействие рекламного сервиса Google Ad Manager с третьими сторонами.

"Решение наложить штраф на Google особенно важно, поскольку это первый раз в мире, когда регулятор взялся за проблему сложных аукционных алгоритмов, использующихся в сфере онлайн-рекламы", - заявила глава Autorite de la Concurrence Изабель де Силва.

Дело против Google возбудил регулятор на основе жалобы, которая поступила ему в 2019 году от News Corp., французской газеты Le Figaro и бельгийской медиа группы Rossel La Voix, сообщило Bloomberg.

Отметим, что акции Alphabet теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость выросла на 36%.

Напомним, ранее мы писали, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook.

Также сообщалось, что Рада обязала Google, Facebook и Netflix платить НДС в Украине.