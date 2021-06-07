Бывший нардеп Татьяна Черновол заявила, что Светлана Смык - последняя из судей, которая могла рассматривать её дело в Печерском суде - взяла самоотвод, поскольку не хочет политизации дела, так как ранее рассматривала "дело беркутовцев". Сегодня должно было состояться заседание по делу убийства сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова.

Об этом она сообщила в видеокомментарии для PavlovskyNews.

"Было зачитано аргументацию суда, почему они берут самоотвод: потому что они участвовали в деле беркутовцев как судьи. Поскольку мое дело следователи в разных интересах то объединяли, то разъединяли с различными делами, где-то возник номер такого дела, где как раз судили беркутовцев, и они нашли этот номер дела, вцепились, что были в процессе по этому делу и написали, что берут самоотвод и убегают подальше от этого политического заказного дела", - сказала она.

Черновол добавила, что заседание заняло всего около 15 минут. По ее словам, на данный момент неизвестно, какой именно суд будет рассматривать ее дело.

"В Печерском суде уже все судьи в моем деле были, сейчас это дело свергнут куда-то на село. То что дело скидывают в какое-то село - это не очень хорошо. Потому что судьи в сёлах менее под наблюдением публичности и, соответственно, я считаю, что это минус", - подытожила Черновол.

Дата продолжения рассмотрения, по ее словам, также пока неизвестна.

Напомним, в апреле 2020 года ГБР открыло уголовное дело по подозрении в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.

В декабре Государственное бюро расследований вручило экс-нардепу Татьяне Черновол обвинительный акт в совершении убийства. По результатам предварительного расследования народного депутата Украины VIII созыва обвинили в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку.