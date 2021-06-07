Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время выступления на экологическом форуме подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. По плану за три года должны высадить миллиард деревьев. То есть предполагается, что все это время в секунду будут садить более 10 деревьев.

Так, миллиард деревьев за три года это:

333 333 333 дерева в год,

27 777 777 в месяц,

926 000 в день,

38 580 в час,

643 в минуту,

более 10 деревьев в секунду.

При этом, в реальности, для выполнения плана президента, скорость посадки должна быть еще выше, так как деревья можно сажать только весной и осенью. И то не в холода. То есть подходящее время для посадки - всего примерно три месяца в течение года.

Напомним, также Зеленский пообещал провести проверку всех водных ресурсов Украины. По словам главы государства, сейчас идет подготовка к управлению речными бассейнами, уже построено четыре современные лаборатории.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в магазинах. Документ предусматривает, что в Украине нельзя будет использовать сверхтонкие пластиковые пакеты, тонкие пластиковые пакеты, а также оксоразлагающиеся пластиковые пакеты.