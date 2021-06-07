15025 человек получили прививки от коронавируса в 14 украинских центрах массовой вакцинации в минувшие выходные, 5-6 июня. При этом 6457 украинцев были вакцинированы в субботу и 8568 - в воскресенье. Прививки проводились препаратом CoronaVac, произведенной компанией Sinovac и силами 79 мобильных бригад.

Об этом сообщает Минздрав Украины.



В минувшие выходные в Украине работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и в Горишних Плавнях (в сумме - десять).

Более всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2447 и в трех центрах в Одессе - 1329.

В Минздраве напомнили, что первые центры массовой вакцинации против Covid-19 в Украине заработали с 29 мая. Их открывают на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, чтобы ускорить процесс вакцинации всех желающих.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали, как получить Международное свидетельство о вакцинации.

Также мы сообщали, что в КГГА объяснили гигантские очереди на вакцинацию несознательностью киевлян.