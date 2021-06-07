Западные санкции против России останутся навсегда, поэтому РФ нужно быть реалистами.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая в Госдуме РФ, передает "РИА Новости".

По его словам, России надо готовиться к новым санкциям против нее, и уже развернута серьезная работа.



"Поэтому, когда мы говорим о противодействии, мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям, безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным", - сказал он.

Он добавил, что "это понимаем не только мы, это понимают и наши партнеры".



Как считает Панкин, санкции против России - это навсегда, надо быть реалистами.



"Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно", - сказал он.



По его словам, целью западных санкций против России является желание ослабить единство российского народа и маргинализировать страну на международной арене.

При этом Панкин добавил, что все санкции - "нелегитимные и вводились под зыбкими фактами".



"Санкции помимо прямого воздействия экстерриториального, они еще создают атмосферу токсичности", - сказал он.

Напомним, отношения РФ с западными странами заметно ухудшились после аннексии Крыма и войны на Донбассе в 2014 года. Против России были введены санкции, Москва приняла ответные меры.

В мае в США заявили, что не хотят вводить новые санкции против России. В Белом доме сказали, что не собираются доводить дело до введения дополнительных санкционных ограничений против России, но оставляют за собой такое право, если этот шаг будет оправдан.

Также мы писали, что США откажутся от новых санкций в отношении оператора газопровода "Северный поток - 2".