Зеленский пообещал провести проверку всех водных ресурсов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Экология".
"Третий вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудита недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Кроме того, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено четыре современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины ", - сказал президент.
Напомним, ранее на этом же форуме Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в магазинах, а также пообещал посадить миллиард деревьев в Украине.
Также мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 7 июня, все пляжи Киева полностью соответствуют санитарным нормам и готовы к приему отдыхающих, однако в Госпотребслужбе предупредили, что вода в Днепре значительно превышает нормы по содержанию химических веществ и бактериологических норм.