Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Экология".

"Третий вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудита недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Кроме того, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено четыре современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины ", - сказал президент.

Напомним, ранее на этом же форуме Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в магазинах, а также пообещал посадить миллиард деревьев в Украине.

Также мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 7 июня, все пляжи Киева полностью соответствуют санитарным нормам и готовы к приему отдыхающих, однако в Госпотребслужбе предупредили, что вода в Днепре значительно превышает нормы по содержанию химических веществ и бактериологических норм.