В Италии депутаты Демократической партии (PD), партий "Движение пяти звезд" (M5S) и "Свободные и равные" (LeU) предлагают сделать песню итальянских партизан "Белла, чао" гимном освобождения страны от фашизма.

Об этом сообщает lagone.it.

Депутаты предлагают признать "Белла, чао" гимном освобождения страны от фашизма и определить положения, касающиеся его исполнения на официальных церемониях празднования 25 апреля (День освобождения Италии от фашизма и немецкой оккупации).

Законодатели заявляют о "четком институциональном характере гимна, являющимся народным выражением высших ценностей, лежащих в основе зарождения республики".

Отметим, что "Белла, чао" - народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны. Она получила широкую мировую известность в конце 1940-х годов.

Напомним, "Страна" писала о том, как немецкий суд разрешил называть лидера правой партии ФРГ фашистом.

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