Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на референдум, если его не примет Верховная Рада.

Об этом президент заявил во время брифинга на полях форума "Украина 30. Экология" в понедельник в Киеве.

"За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом,… если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения этого законопроекта, оттягивания, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка – это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", - сказал Зеленский.

В то же время глава страны сказал, что не хотел бы доводить вопрос до референдума, и надеется, что парламент сможет собрать нужно число голосов в поддержку инициированного им законопроекта.

"Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума… Референдум – это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах… был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали – не просто отдельные партии, а мажоритарщики… все они должны поддержать этот закон", - сказал Зеленский.

Заявление президента прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть, если Рада сама примет - никакого референдума не будет. А если не примет - то будет.

Такая форма шантажа. Хотя, с точки зрения сценарной логики, в которой живет президент, референдум - это хорошо. Это драматизм борьбы ("олигархи мне ставят палки в колёса") и новые серии", - говорится в сообщении.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный днем ранее.

На прошлой неделе в своем обращении Зеленский заявил, что вынесет вопрос о статусе олигархов на референдум.

Однако юристы утверждают, что президент не может инициировать референдум по этому закону.