Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за отказ от трубопровода Keystone XL "в пользу строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Трамп заявил во время своего первого публичного выступления после ухода от президентства в Северной Каролине.

"Он (Байден) отклонил наш трубопровод, но он одобрил российский трубопровод, который я полностью остановил, посещая Германию и все части Европы. Я остановил Россию. Байден ставит Америку на последнее место", - сообщил он.

В выступлении Трамп уделил время критике администрации президента США Джо Байдена за отказ от строительства четвертой фазы трубопровода Keystone XL, который должен транспортировать нефть в американский штат Небраска.

По его словам, у него "очень хорошие отношения с президентом Путиным", хотя "еще никогда никто не был столь жестким в отношении России, как он".

Ранее мы писали о том, что администрация Байдена отказалась от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии.

Напомним, в пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка газопровода "СП-2" достроена.