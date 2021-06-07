Комитет избирателей Украины заявил о том, что 81 нардеп, имеющий на своих счетах более миллиона гривен, получает бюджетную компенсацию за аренду квартиры или гостиничного номера.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более одного миллиона гривен. Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции "Слуги народа" (67 человек). Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил. Так, по 4 депутата-миллионера, которые арендуют жилье, входят в состав групп "За будущее" и "Доверие", 2 депутата - внефракционные, 2 - члены "Евросолидарности", 1 - "Батькивщины", 1 - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

Олег Воронько, "Слуга народа" - задекларировал 129 млн грн;

Сергей Магера, внефракционный - 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло, "Слуга народа" - 22,5 млн грн;

Александр Трухин, "Слуга народа" - 20,9 млн грн;

Анатолий Урбанский, "За будущее" - 19,8 млн грн;

Александр Пономарев, ОПЗЖ - 19,3 млн грн;

Олег Мейдич, "Батькивщина" - 14 млн грн;

Валерий Лунченко, "Доверие" - 12,8 млн грн;

Степан Чернявский, "Слуга народа" - 11,5 млн грн;

Павел Павлиш, "Слуга народа" - 10,8 млн грн.

"По мнению Комитета избирателей, Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, которые получают такие средства, могли бы оплачивать жилье самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в Киеве без помощи средств налогоплательщиков. Нормы о компенсации депутатам средств на жилье является пережитком прошлого, от которого следует отказаться", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Сейчас по закону право на получение компенсации за аренду жилья имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, в случае если место их проживания, согласно регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ столицы. В среднем ежемесячно нардепы получают из бюджета 20 тысяч гривен для найма жилья.

Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд Украины оправдал экс-нардепа "Народного фронта" Андрея Левуса по делу незаконного получения компенсации расходов за съем жилья. Его обвиняли в том, что он получал деньги на гостиничный номер, несмотря на то, что у него есть своя квартира в столице.

Также мы писали о том, как пять экс-нардепов вернули незаконно полученные 1,65 млн грн за аренду жилья в Киеве.