1 июля 2021 года в силу вступит отмена моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Страна" поинтересовалась у жителей сел Житомирской области, будут ли они после этой даты продавать свою землю.

Большая часть опрошенных в селе Дворец, Кодня, Озерянка и Старый Солотвин Житомирской области призналась, что землю продавать не будут, даже если предложат за нее хорошую сумму. Пожилые люди собираются переписать землю на детей в надежде, что те распорядятся ею благоразумно.

Другие селяне опасаются рейдеров, которые могут с оружием отнять у них наделы. Некоторые участники опроса также высказывают мнение, что землей могут заинтересоваться иностранцы, которые превратят украинцев в рабов, отобрав перед этим их собственность.

Совсем небольшая часть могла бы продать один из наделов, но сумма, которая устроила бы людей, начинается от тысячи долларов за гектар.

"Страна" собрала мнения селян о предстоящей продаже земли.

"Это наш хлеб. Никто его не будет продавать!"

В селе Дворец под Житомиром заявляют, что не стремятся продавать землю.

"Это наш хлеб. Кто его будет продавать?! Нет конечно. Все против", - отвечают нам местные жители. Даже те, у кого нет наделов, негативно относятся к возможности продажи земли. Остальные отказываются обсуждать неприятную для них тему.

"15 соток земли. Я что ее буду продавать? У кого была земля - те уже продали давно. А так - ее обрабатывают. Стараются село содержать", - добавляют соседи.

"Мы землю не будем продавать, пусть будет. Мы получаем с нее деньги. У нас арендатор - Лещинский сельсовет, он раз в год дает нам деньги, пользуется землей, выращивает там сою, кукурузу, пшеницу. И когда они уже продают, они дают нам часть денег за это пользование. В прошлом году за один пай - 2 га - мы получили 9 тысяч гривен. Для села это хорошо, потому что заработков в селе нет", - откровенно рассказали женщины.

85-летняя жительница села признается, что желающих приобрести землю с каждым днем становится все больше. Приезжают из города и ходят интересуются землей. Хаты им не нужны.

Ее дочь показывает нам свой участок земли, где арендаторы выращивают в этом году капусту.

"Придут бандиты и заберут все"

Люди обеспокоены законом о продаже земли. Они выступают против него и предполагают, что скоро найдутся те, кто будет отнимать землю по той же схеме, как отбирают квартиры и дома.

"Будут приходить с винтовками, с автоматами. И нас будут уничтожать. Он купил один участок, а мой - рядом. И он его захочет забрать. Придет, и меня уберет", - делятся своими опасениями жители.

Женщина рассуждает, что если у владельца будет 10 га, то его не остановит ее малый участок в 2 га, особенно если мешающий пай окажется посредине где-то. Свое мнение она поясняет буквально так: землю эту заработала тяжелым трудом в колхозе, поэтому вопрос о продаже земли, возможно, будет стоять не перед ней, а перед ее детьми.

"Мне моих 40 соток с головой хватает. На одни руки - сильно тяжело. А то я знаю, что мне дают зерно, кур, корову - и мне хватает. А придут бандиты, я их иначе не называю, и заберут все. Пока не приходили - Бог оберегает. Понимаете, наши люди ее (землю - Ред.) не возьмут, а возьмет заграница, и мы будем рабы", - говорит пенсионерка.

Селяне считают - выгоднее землю не продавать, а сдавать в аренду. "Я 2 га самостоятельно не обработаю. А продать за 80 тысяч. А что это такое - 8 лет и оно пойдет в ноль. А так [буду пользоваться] сколько буду жить, а потом на детей перепишу. А они пусть что хотят, то и делают", - говорит участница опроса.

В Житомирской области понимают, что вырученные от продажи земли средства быстро улетучатся, в то время как землей можно пользоваться долгосрочно.

"Это наша кормилица. Наша мать, которая кормит нас. Вот я посадила себе картошку, морковь, все... Я зиму пережила. А то бы мне пришлось покупать это. А сейчас не сильно-то и купишь. На базаре цены какие славные! За пенсию не купишь", - уверяет местная жительница.

Конечно, если у кого-то несколько паев, то один и продать можно, а как в собственности только один, то это не выход. "Если из-за границы придут и заберут землю, то без войны заберут и нас. Моя свекруха раньше говорила: как завоюет Китай, то и землю покидай. Так оно и будет. Оно уже идёт к этому", добавляет наша собеседница.

Аналогичного мнения и жители села Кодня. Они говорят, что желающих продать землю очень мало. Это могут быть только те люди, которые уехали в город и у них осталась бесхозная родительская земля.

"В основном люди будут работать на земле. Продашь ее - станешься без ничего. У тебя же никакого запаса нет. Дальше как жить? На 1700 пенсии или 2100? Или 5 тысяч пусть даже в долларах - ну и что? Отдал детям, а самому дальше куда деваться?", - задается вопросами житель села Кодня.

Владелица 4 га тоже сдает землю местной ферме в аренду. В год получается около 25 тыс. грн. прибыли. и эта сумма женщину вполне устраивает. Другое дело если земли не станет - тогда она не знает, что и делать.

Еще один мужчина владеет 40 сотками и говорит, что не собирается продавать надел. "А жить за что? Деньги разошлись и всё, а земля - вечна. За те деньги ничего не заработаешь. Не хочу", - признается местный житель Кодни.

В селе Озерянка говорят, что не хотят продавать гектар земли за 20 тысяч гривен. "Это не цена. Продали бы хотя бы за тысячу долларов за гектар. 20 тысяч гривен - это очень дешево. Эту цену я по радио и телевидению слышала, в газетах пишут", - рассказывает нам местная жительница.

Свою землю она тоже сдает в аренду. За год набегает 10 тыс. грн. за 3,7 га. По словам женщины, с ней согласны и односельчане: "Мы не хотим денег. Мы хотим, чтобы наша земля была в аренде. Чтобы мы могли ходить по ней и жить на ней... Нам и так негде коров пасти, а то будет еще "лучше".

Участница опроса признается, что в селе есть неблагонадежные, которые за бутылку и тысячу гривен могут отдать свой пай, но таких мало.

Есть жители Озерянки, согласные торговаться, но признаются, что эксперты так могут оценить землю, что этой суммы не хватит, чтобы лекарств купить. А вот если бы за 30 тысяч долларов - то согласилась бы.

Пожилой мужчина уверен, что лучше было закрепить землю за украинцами, чтобы они могли сдавать ее в аренду.

"Слуги" проголосовали только за то, чтобы продать. Мы не верим правительству. Нас дурят по сегодняшний день. Начиная от Ленина и революции по сегодняшний день. Обещают, что будет лучше. Для них - лучше, а для нас - хуже. Мы лучшего не видим уже с пятым или шестым президентом", - говорит он.

Другой житель села так поясняет отказ от продажи своей земли: "Это наша земля. Мы никому ее не продаем. Власти приняли [закон], власти себе и набрали. А это - наше. А то, что наше - то наше. Закон этот плохой. За любую цену это не продается. Не знаю, только нынешнее поколение может все продавать, а те, кто раньше родились, не продадут ничего!", - отвечает участник опроса в Озерянке.

"Скупят за копейки, а потом земля подорожает"

"Только в аренду сдавать. Загвоздка в том, что сейчас земля подешевела, а у нас чернозем. А он, как известно, имеет большую ценность. Сейчас они скупят землю за копейки, а потом она подорожает. Так что продавать не будем", - уверено заявила нам жительница улицы Центральной.

Свою землю она сдает солодовой кампании и получает за нее 12,5 тысяч гривен в год. Один пай продала бы за 800-900 тысяч гривен, а остальную землю - оставила бы детям и внукам.

"Ни за какие деньги нельзя продавать землю. Мы на ней выросли, обрабатываем ее. Кому продавать, буржуям? Пусть буржуи сначала придут поработают, а потом посмотрят стоит ли на ней работать и продавать. И за какие деньги ее продавать. Миллионы она стоит. Неважно сколько у меня паев - один или десять. Земля не продается. Это все равно, что жену продать. Всегда будут люди, которые хотят купить землю. А нам что делать - выезжать отсюда?", - рассуждает еще один житель.

Экс-участник АТО у которого 2 га земли говорит, что продал бы гектар за 3 тысячи евро, но его решение будет зависеть от цены и покупателя.

"Сейчас стоит четыре года на продажу земли украинцам, а дальше [иностранцам]. Год назад минимальная цена была 2,5 тысячи долларов за гектар. Недавно были оценщики - оценили уже в 2,200 долларов за га. Все от земли зависит", - говорит мужчина.

А еще один наш собеседник категорически против продажи.

"Только дурак продаст землю. Землю нельзя продавать. Деньги куда уйдут. Деньги есть - денег нет. Запомните раз и навсегда. Деньги ушли. Это раз-два. Купил хорошую вещь или машину. Разбил да и все", - отвечает нам житель.

У него 3 га, сам живет в городе, приезжает в село, чтобы обрабатывать небольшой огород: "Как-никак, она кормит. Если платят (за аренду - Ред.) 10 тысяч. Год-второй и она отбилась. Доход всегда будет".

"Будут отстреливать людей. Мы это проходили в 90-х"

В селе Старый Солотвин чувствуют себя обманутыми из-за принятия закона о продаже земли. Женщины говорят, что скупать землю будут бандиты, их соседи остаются на стороне малого, но стабильного ежегодного дохода.

"Пусть 7-10 тысяч гривен, но деньги идут, а продал? То уже все. А так детям и внукам останется. Даже если хорошую сумму предложат. У моих детей все есть. Они при работе, дома-квартиры свои имеют. А продашь - нет дела, и не ступишь больше на землю. То уже будет частная собственность. Что-то разве меняется от мнения людей? А если еще из-за границы приедут. То будут отстреливать людей, бить их. Мы это все уже проходили в 90-х годах, когда в аренду ставки отдавали", - говорить местный житель, который больше 40 лет отдал колхозу.

Он убежден, что продажа земли - это нехорошая идея, от которой никто не обогатится: "Завтра Украина уже не будет Украиной. Разве эти слуги народа видели, что такое земля и кто на ней работает. Понимаете, все что у нас еще осталось - это земля, черноземы", - говорит он.

"А за что жить? Та й спасибо, [что землю можно будет продать]! В Бердичевском районе самая дешевая земля по области. Больше нигде такой дешевой нет в Украине, как у нас. Кто же ее будет продавать!?", - говорит местный житель, который не надеется, что можно выгодно продать пай.

"Так и Украину можно будет продать скоро. И детям нашим что останется? Сдавать в аренду лучше. У человека будут деньги, а потом он сможет забрать землю назад и пользоваться ею", - делится своими размышлениями женщина, работающая на огороде.

"Мне француз платит каждый год (7 тыс. грн), а если продам, то что будет? Мне невыгодно продавать. А там - пусть люди думают продавать им или нет", - признается местный житель.

Он говорит, что 15 тысяч долларов за пай - это минимальная цена, по которой он мог бы продать землю.

Полную версию опроса "Страны" о продаже земли смотрите ниже: