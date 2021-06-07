После заявления шоумена Сергея Притулы о намерении выйти из партии "Голос" в политсиле ожидают от него письменного заявления.

Об этом со ссылкой на лидера партии Киру Рудик сообщает "Интерфакс-Украина".

"Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ожидаем письменное заявление Сергея Притулы о выходе", – сказала Рудик .

Также, по словам Киры Рудик, в партии не удивились решению Притулы. Она заявила, что "личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой" взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания.

"Впрочем, поздравляю господина Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает", – заявила Рудик.

Напомним, в апреле Притула заявлял, что Рудик отказала ему в просьбе возглавить киевскую ячейку "Голоса".

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