Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует Договор по открытому небу.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь депозитарии Договора Канада и Венгрия получат уведомления о выходе, и через полгода участие в соглашении прекратится.

Договор по открытому небу (ДОН) был одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Напомним, в мае 2020 года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В начале 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.

При этом ряд экспертов заявили, что Россия должна сохранить его с участием европейских государств. Однако пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что после выхода США Договор стал нежизнеспособным.

Участниками Договора остаются 33 государства.