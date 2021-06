Владимир Зеленский дал очередное интервью западным СМИ - на этот раз американскому изданию Axios.

В нем он не скрывает недовольства позицией США по "Северному потоку-2", отношениям с Европой, Россией, а главное - Украиной. С которой американцы, как оказалось, не советуются практически ни по каким вопросам, которые бы касались украинских интересов.

Зеленский очень обижен тем, что Украину ни в НАТО не берут, ни гарантий безопасности не дают - а Байден встречается с Путиным раньше, чем с Зеленским.

Впрочем, количество лести в адрес Штатов оказалось примерно равным по объему. Так, про Байдена Зеленский заявил "We trust in God" - то есть верит в него, как в бога - и сравнил его с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

Хотя и звучат намеки, что если американцы будут и дальше так поступать, то украинцы могут отказаться от сотрудничества с заокеанским государством. И пойти своим путем, став "актором" мировой политики.

Правда, пока это лишь слова - а вот реальное влияние американского посольства на процессы в Украине переоценить сложно.

"Страна" разбирала полное сожалений о "зраде" интервью президента (с его оригинальной стенограммой можно ознакомиться здесь).

"Удивлен и разочарован"

Начал Зеленский с удивления решением Байдена не вводить санкции против "Северного потока - 2". Президент Украины заявил, что газопровод - это "оружие". И удивился, что пули к нему помогают отливать США.

"Неожиданно, что пули к этому оружию предоставила такая великая страна, как Соединенные Штаты. Потому что это образцовая цивилизация, самая образцовая демократия в мире", - заявил Зеленский.

Пассаж о самой демократической цивилизации - не первый у Зеленского. По иронии судьбы, он заявлял то же самое после штурма Капитолия сторонниками Трампа. Только в поддержку Байдена. А сейчас Зеленский начал использовать тот же посыл для осторожной критики американского президента.

Он рассказал, что во время телефонного разговора с Байденом тот дал ему "прямые сигналы" против газопровода.

"Я действительно думал, что когда дело дошло до второго "Северного потока" , США оставались, так сказать, последним форпостом. Мы понимаем, что только США способны остановить это строительство. Знаете, мы поднимали эту тему впервые во время разговора с президентом Байденом, это был телефонный разговор, и я получил все сигналы. Это были прямые сигналы, и я был очень этому рад", - вспомнил Зеленский.

Но дальнейшее вызвало у президента Украины "неприятное удивление".

"Я всегда говорил, да и все эксперты с дипломатами единогласно считали, что Байден знает Украину лучше всех других президентов, а значит разбирается во всех вопросах и, самое главное, понимает все риски безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", - сказал украинский президент.

Журналист спросил у Зеленского, как он узнал об отказе от санкций - от американской администрации напрямую или, как и все, из прессы. "Я узнал об этом из прессы. Хотя мне кажется, что между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми", - ответил президент.

Зеленский уточнил, что, как и все, посмотрел брифинг спикера Белого дома. "Я точно помню, что заявили на том брифинге: что "Северный поток - 2" завершен на 95%, поэтому остановить строительство на данном этапе очень сложно".

То есть "стратегического партнера" американцы даже лично не уведомили о решении, которое напрямую задевает экономические интересы Украины.

Несмотря на такое отношение, Зеленский все еще считает, что пусть даже остается один процент вероятности остановить "Поток", США, при желании, могут это сделать, "чтобы защитить Европу и Украину". А пока, по мнению Зеленского, всех защищает Украина.

Причем исключительно из "веры в цивилизованный мир". Которой, судя по намеку Зеленского, сам Запад в отношении нашей страны отнюдь не исповедует.

"Иногда, вы знаете... иногда эта вера в цивилизованный мир - вот что приносит победу. Разве можно было представить, что армия 40-миллионной Украины сможет противостоять одной из империй. Какой шанс был у такой страны, как наша, защитить свою территорию, народ и суверенитет? Тем не менее я считаю, что мы это сделали и все еще делаем это каждый день", - пафосно заключил президент.

Правда, на вопрос, что именно должны сделать США ради остановки "Потока", Зеленский ответил, что это должно быть общее решение американцев и ведущих стран Евросоюза. Противореча самому себе, который выше говорил, что лишь Соединенные Штаты могут заблокировать строительство газопровода.

То есть на уровне конкретных решений даже Зеленский понимает, что газопровод напрямую связывает Германию и Россию. И при обоюдном желании Берлина и Москвы, США не могут без международного скандала и разрыва отношений с Европой вмешаться в этот процесс.

И если Европа не желает в кооперации с американцами отказываться от "Северного потока - 2", то не совсем понятно, что именно Зеленский хочет от Штатов.

О чем и заявил украинскому президенту журналист Axios:

"Когда я говорю об этом с людьми Байдена, они твердят одно: этот вопрос не стоит того, чтобы портить отношения с Германией, нашим важнейшим союзником, с которыми еще нужно работать по таким вопросам, как изменение климата. Так зачем нам вводить санкции против них, раз газопровод все равно достроят?".

"А сколько украинских жизней стоят отношения США и Германии?", - спросил на это Зеленский, не пояснив, какая тут связь.

Далее он заявил, что только украинская "труба" заставляет Россию "разговаривать с Украиной и Европой за одним столом".

"Если они построят газопровод "Северный поток - 2" в обход Украины, наступит время, когда у Украины больше не будет этих рычагов", - объяснил Зеленский.

В одном из предыдущих интервью - немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung - президент четко артикулировал, что не ждет нападения России на Украину после запуска "Северного потока - 2". И даже предлагал Западу выкупить украинский газопровод.

То есть непонятно, почему вдруг после достройки "Потока" Москва вдруг прекратит разговаривать с Киевом.

Сегодня же Зеленский говорит, что у него пропадают некие "рычаги" влияния на Россию.

Если в сценарий войны президент Украины не верит, то рычаги могут быть лишь политическими. Таким образом, глава украинского государства, по сути, признается, что Украина использует свой газопровод не только для зарабатывания денег на транзите, но и в целях общего влияния на Россию.

То есть для Украины ее газопровод - это тоже геополитическое "оружие", выражаясь терминологией Зеленского.

"Трехочковый Байдена еще впереди"

Журналист в ответ на последнюю речь президента удивился: "Вы так говорите, будто у Джо Байдена после этого решения появится кровь на руках".

На что Зеленский немедленно сдал назад: "Честно говоря, я бы так не сказал. В конце концов, он (Байден - Ред.) не имеет отношения к войне в Украине. Напротив, США всегда помогали нам". Далее он разразился длинной речью о том, что Байден прекрасно знает Путина, Украину, Россию и так далее.

Тогда корреспондент резонно поинтересовался, что если Байден все так хорошо знает, то чем было вызвано его решение не блокировать "Северный поток-2"?

Зеленский в ответ привел метафору с баскетболистом Майклом Джорданом, который заманивал противника, притворяясь слабым, чтобы в решающий момент нанести удар.

"Поэтому я все-таки верю, что Байден - Джордан в политике. Я думаю, что его последний трехочковый еще впереди, и мне хочется верить, что все это часть его тактики. Но если не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединенным Штатам, я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях Россия получит отличный шанс преобладать над Соединенными Штатами".

Далее Зеленский пошутил: "Как написано на ваших деньгах - Мы верим в Бога". Правда, Зе перепутал последовательность слов. На долларовых купюрах написано In God we trust (более высокопарный стиль, что означает "На Господа уповаем"), а Зеленский процитировал как We trust in God - получилось обыденное "Мы верим в Бога".

Фраза достаточно странная для главы независимой державы - получается, судьба его страны в руках "бога" Байдена, на которого Зеленский "уповает".

Не встретиться с Зе "будет большой ошибкой" Байдена

Хотя сам "бог" пока не слышит молитв из Украины.

Зеленский рассказал, что с ним пока никто не консультировался от американцев и по поводу встречи Байдена и Путина. И это украинского президента удивило.

"Я думаю, что это будет большой ошибкой (не поговорить с Украиной перед встречей - Ред.) Я думаю, у нас есть более глубокое понимание предмета, и мы понимаем Россию сейчас лучше - потому что мы много лет являемся соседями, и потому что у нас война на востоке", - перечислил свои аргументы Зеленский.

Далее он заявил, что между странами нужно провести консультации "лицом к лицу". То есть между президентами.

"Потому что многие вещи просто невозможно обсудить по телефону. Я понимаю, что из-за планов и жестких графиков президента США разговора может не произойти, но этот выбор останется только за ним. Как гарант Конституции Украины, я сам готов защищать Украину в любой момент. И в любой точке планеты я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей. Однако посмотрим, чем все закончится. Я уверен, что какой-то контакт между нами в той или иной форме вполне возможен", - говорит Зеленский.

На вопрос, а что, если Байден встретится с Путиным, не поговорив с Зеленским, украинский президент ответил с тремя паузами, но мысль его понятна: Украину в этом случае американцы считают второстепенным государством.

"(пауза) Я думаю, что это ... (пауза) Я думаю, что это не послание, это ... (пауза) Вообще это ответ и геополитическое видение: есть "империи", есть великие державы мира, и есть все остальные".

Конечно, учитывая, что до встречи Байдена и Путина осталось меньше десяти дней, вряд ли за это время президент США сможет принять Зеленского. Если вспомнить опыт Дональда Трампа, то он встретился с Петром Порошенко 20 июня 2017 года, а с Путиным затем - 7 июля. То есть прошло больше двух недель.

Нельзя исключать, что Байден накануне встречи с Путиным позвонит Зеленскому - чтобы саммит в Женеве не выглядел для Украины такой уж "зрадой". Хотя, как видим, самому Зе этого мало.

Но, судя по всему, на встречу ему надеяться не стоит. То же издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что в Белом доме собирались пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом перед саммитом с Путиным. Однако планы США изменились из-за увольнения главы "Нафтогаза" Коболева и вообще администрация Байдена обеспокоена "отказом Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".

На самом деле не понятно насколько эта информация достоверна. Либо это ещё продолжают осваивать гигантский лоббистский бюджет Коболева.

Но в целом, как уже писала "Страна", к Зеленскому не питают в Вашингтоне тёплых чувств. Считают, что он себе на уме, пытается вывернуться, чтоб вести свою игру.

Единственная ценность Зеленского в глазах американцев, это то, что он контролирует плюс-минус большинство в Раде и правительство, а потому может, если захочет, быстро проводить любые нужные Западу решения.

Но по мере приближения к выборам ценность этого фактора будет ослабевать, и Вашингтон будет оценивать, кто Зеленского может заменить.

План действий по НАТО "нужен немедленно"

Но вернемся к интервью.

Очевидно, что претензии на украинскую экспертность по вопросам России, которой Байдену якобы не хватает - для США это пустой звук. Тем более, что украинской политикой на российском направлении Штаты периодически управляют практически вручную (пленки Порошенко-Байдена здесь особенно показательны).

Да и в самом интервью постоянно звучит "удивление" Зеленского, что с ним американцы не советуются ни по вопросам "Северного потока", ни накануне саммита с Путиным. "Что вы чувствуете по этому поводу?", - интересуется журналист Axios. И добавил к уравнению вопрос НАТО, куда Киев пока тоже не берут.

"Хотя лично я считаю, что Украина со временем вступит в НАТО, должен отметить, что многие украинцы все меньше в это верят", - заявил Зеленский.

По его мнению, восстановить это доверие не могут обещания принять Украину в Альянс в какой-то отдаленной перспективе.

"Проблема должна быть решена немедленно. Мы в опасности прямо сейчас, наша независимость находится под угрозой прямо сейчас, и именно сейчас нам нужна помощь. План действий по членству - настоящий сигнал. План действий по членству - это послание, прямой мессидж. Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем", - заявил Зеленский.

В противном случае, по его мнению, Украина должна будет научиться рассчитывать лишь на себя и стать "актором". То есть - самостоятельным субъектом политики. Интересное признание: то есть в отношениях с американцами Украина пока только объект?

Журналист задал сразу вопрос: а что еще должны сделать США, чтобы украинцы перестали на них полагаться и отказались от союзных взаимоотношений? "Я все еще верю, что этого не произойдет", - ответил Зеленский.

Достаточно неуверенно Зеленский ответил на вопрос, знает ли он, что Байден приостановил программу по усилению военной помощи Украины после того, как Россия сконцентрировала войска на границах.

"У меня нет информации о том, что эти процессы приостановлены сейчас. Если это правда, то это очень прискорбно", - уклончиво заявил президент. Хотя мог опровергнуть это утверждение, если бы оно было ложным. А по сути заявил, что не знает.

В конце интервью Зеленский заявил, что между Украиной и Россией "сегодня вместо общей истории у нас ненависть". И по его мнению "это трагедия", которую уже нельзя преодолеть из-за пролитой крови.

"Люди все еще гибнут, и как Украина сможет это простить - я не могу себе представить. Все хотят стабильности, но достижимо ли это - не знаю", - заявил президент, который на выборы шел с несколько иными лозунгами и обещал остановить войну. Теперь он не знает, можно ли это сделать и по сути предрекает украинцам вечное противостояние с самым большим своим соседом.

Причем, судя из слов Зеленского, попытки США понизить градус этого противостояния ему не нравятся.

"Мы видим то, что все недавние американские президенты стремятся наладить отношения с Россией... Лучший сценарий был бы для США сделать так, чтобы Россия начала стремиться наладить отношения с Соединенными Штатами - и остальной частью мира. Это была бы победа мира, как я это вижу", - закончил интервью президент.

То есть Зеленский пытается сейчас предстать в отношении России еще большим "ястребом", чем все недавние американские президенты. Он явно против того, чтобы договариваться с Россией. К слову, в этом интервью не было ничего о том, что президент Украины хочет встретиться с Путиным.

Видимо, эту тему на Банковой решили пока закрыть и теперь, в преддверии достройки "Северного потока-2", будут ужесточать риторику в отношении Москвы.