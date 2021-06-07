В Украину приехал очередной политэмигрант из России - бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков. Он заявил, что таким образом хочет избежать уголовного дела в России, которое он назвал политическим. Уголовное преследование грозит не только оппозиционеру, но и его тете и отцу.

Гудков известен тем, что не стал голосовать за аннексию Крыма в 2014 году. Осенью он собирался вновь баллотироваться в Госдуму.

При этом Киев - не конечная точка пребывания российского политика. Через Украину он собирается добраться до Болгарии, где живут его родители. Несколько лет назад Гудков-старший, который также был в Госдуме, уехал из России, заявив о политических преследованиях.

Разбирались, чем известен Дмитрий Гудков, что он заявил в Киеве и в чем его обвиняют в России.

Чем известен Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков стал депутатом Госдумы в 2011 году. Он представлял партию "Справедливая Россия". Старт его политической карьере дал отец Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, владелец сети охранных фирм и бывший депутат Госдумы.

В 2012 году Гудкова-старшего лишили мандата за незаконное занятие бизнесом, отмывание доходов за рубежом (в Болгарии). Сам депутат обвинения отрицал. Его старший сын Дмитрий пошел в политику, младший Владимир возглавил коллекторское агентство в России.

Дмитрий Гудков - один из немногих российских политиков, кто не голосовал за аннексию Крыма. "Аннексия Крыма – грубейшее нарушение международного права. На самом деле все проблемы санкций, проблемы взаимоотношений с Западом – это все результат присоединения Крыма... Мы получили Крым, но мы потеряли Украину, мы оказались в международной изоляции", - заявлял депутат.

При этом он не проголосовал "против", а не стал принимать участие в голосовании. Как он пояснил "из-за уважения к жителям Крыма, которые хотели оказаться в России", и давления родственников, говоривших "Дима, как же так, мы все понимаем, но Крым наш, мы ездили туда отдыхать".

Кстати, его отец Геннадий считает, что Украина уже не вернет полуостров.

"Давайте будем реалистами, не будет Крым украинским. Это вам говорит оппозиционный российский политик, семья которого понесла огромные потери из-за деятельности Путина и его режима. Может, он не будет российским, но он точно не будет украинским", – сказал Гудков-старший, предположив, что "вопрос по Крыму будет решен каким-то иным способом, как по Сингапуру, Гонконгу, Гибралтару".

В 2016 году Гудков-младший вновь баллотировался в Думу, в этот раз от партии "Яблоко". Но не прошел.

После ухода из парламента он стал одним из наиболее заметных оппозиционных политиков в Москве. Весной этого года он сообщил, что собирается принять участие в выборах в нижнюю палату Госдумы и ведет переговоры о выдвижении от партии "Яблоко". Выборы в российскую Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года. На них Гудков планировал идти по одномандатному округу.

Дмитрий Гудков был и героем светской хроники. Предложение своей второй супруге Валерии, которая была его пресс-секретарем, он сделал во время новогодних каникул на Кубе со сцены местного театра Tropicana.

С первой женой он познакомился во время учебы на журналиста. От первого брака у него осталось двое детей.

Среди гостей на второй свадьбе были оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией, телеведущая Ксения Собчак, оппозиционный политик Илья Яшин.

Уголовное дело за неуплату аренды

Дмитрий Гудков был задержан 1 июня в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова - Ирина Ермилова. Перед этим у Гудкова и его родственников провели обыски.

По данным защиты, в деле речь идет о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения.

Гудков подозрения отрицает. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

"Это настолько абсурдное дело о вонючем подвале, отремонтированном на деньги моего отца! Городу все вернули, город на этом сейчас зарабатывает, сдает в аренду. Взяли мою тетю, которая номинально была директором! А я вообще непонятно каким образом прохожу по этому делу", - заявил Гудков журналистам.

Он был освобожден из СИЗО через 48 часов. Его отпустили, не став избирать меру пресечения. Его тетю также задерживали, но отпустили без предъявления обвинений.

Дмитрий Гудков с супругой Валерией после выхода из СИЗО. Фото: ТАСС

После освобождения из СИЗО, адвокат Гудкова Александр Альдаев пояснил, что тот остался подозреваемым по уголовному делу, но никаких обвинений политику не предъявили. По его данным, никакой меры пресечения не назначили, но политика обязали являться в следственное управление МВД в случае необходимости.

После отъезда Гудкова его защитник прокомментировал информацию, что теперь политика могут объявить в розыск. По его мнению, поскольку Гудкову не была избрана мера пресечения, то он утратил статус подозреваемого, а значит для того, чтобы объявить его в розыск из-за неявки к следователю, необходимо заочно предъявить ему обвинение.

Кстати, уголовное дело, но уже о незаконном обороте оружия, завели и на отца российского политика Геннадия Гудкова. Во время обысков в его офисе нашли 50 патронов от пистолета Макарова.

Гудков-старший, который сейчас находится за границей, сообщил, что это патроны к наградному пистолету Макарова, который он получил в 2005 году.

Позже его невестка Валерия уточнила, что разрешение на оружие есть, но лицензия на патроны была просрочена на три месяца, поскольку Гудков-старший сейчас находится не в России.

В Болгарию через Украину

О своем приезде Дмитрий Гудков сообщил в Facebook вечером 6 июня. В посте он написал, что люди, близкие к Администрации президента России, дали ему понять, что, если он не покинет страну, то в отношении него дадут ход уголовному делу, "высосанному из пальца". Цель такого давления - не пустить Гудкова на выборы.

Также он сообщил, что информация об угрозе поступала его родным, которые поддержали его решение уехать в Украину.

По данным "Интерфакса", Гудков уехал из России через пропускной пункт "Троебортное - Бачевск" в Брянской области. Тем самым он нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам Гудков опроверг данные о том, что, уехав в Киев, он нарушил подписку о невыезде.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом".

Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках.

UPD: Интерфакс пишет, что я якобы нарушил подписку о невыезде. У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет!" - написал политик вечером 6 июня.

Как рассказал "РИА Новости" российский политик, далее он планирует добраться до Варны, где находятся его родители, а о дальнейших планах сообщит позже.

Его отец живет в Болгарии с 2019 года. В Варну он срочно выехал, опасаясь, по его словам, угрозы неминуемого ареста.

Прибыв в Киев, Гудков-младший выступил в студии "Украина 24". Он рассказал Евгению Киселеву, что поскольку на него ничего не нашли, то стали копать на его родственников. В Украину он выехал вместе с братом, а в России из его семьи остались только жена с ребенком и тетя Ирина Ермилова.

"Пока я заявляю, что временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это серьезное, сложное решение", - пояснил российский политик.

Но позже Гудков заявил, что не будет баллотироваться в Госдуму, сообщило агентство "РИА Новости".

Это значит, что один из представителей "несистемной оппозиции", близкий к Навальному, который имел шансы пройти осенью в российский парламент, скорее всего, в Думу не попадает.

Российские СМИ пишут о том, что у Гудкова были высокие рейтинги на Тушинском округе в Москве. Но уголовное дело и выезд в Украину, видимо, ставят крест на депутатстве.

Напомним, что на днях арестовали бывшего главу "Открытой России" Андрея Пивоварова. То есть в эту Госдуму, судя по всему, вообще никто из представителей несистемной оппозиции не попадет.

Что означает дело Гудкова?

Зачистка прозападного поля в России началась после обострения отношений с Западом и на фоне прихода к власти в США новой президентской администрации.

Точкой отсчета можно считать посадку Алексея Навального, после которой пошла мощная атака на структуры в России, которые подозревали в связях с Западом. А после заявлений Байдена об "убийце" Путине эта тенденция начала ускоряться.

Российские элиты, видимо, поняли, что Запад не собирается вести с ними разговор на равных, и начали резко поднимать ставки. Причем не только внутри страны, где начали чистить власть от местных "клиентов" США, но и на мировой арене.

Характерна здесь история с Украиной, где едва не начался военный конфликт из-за Донбасса. После чего американцы резко сдали назад по "Северному потоку - 2" и запросили встречи Байдена с Путиным.

Не исключено, что дело Гудкова - очередной этап игры на повышение ставок накануне встречи двух президентов.

Американцам показывают, что их ставки на Майдан внутри России тщетны, и несистемной оппозиции не дадут ни единого шанса хоть как-то прорваться в Госдуму. Поэтому переговоры надо вести с нынешним российским руководством, а не ждать смены власти в стране.

Что же до украинской поездки Дмитрия - то она пока не обещает продлиться долго. Во-первых, сам политик уже заявил, что это лишь транзитный маршрут.

Во-вторых, длительное пребывание в Украине может плохо сказаться на политических позициях Гудкова.

Украина известна в РФ своей радикально антироссийской повесткой, а потому открытые связи с Киевом - это минус для любого российского политика. И вряд ли продолжительный пиар на украинских телеканалах позитивно сыграет в пользу Гудкова. Да и безопасность в Украине никто гарантировать не может, как показал пример другого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в начале 2017 года.