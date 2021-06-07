В Турции стремительно нарастает экологическая морская катастрофа, которая грозит всему Черному морю. А значит - и украинскому побережью.

Похожая на фильмы об инопланетных "Чужих" слизь, выделяемая водорослями в грязной воде, масштабно покрыла Мраморное море, соединяющее Черное и Эгейское море, вдоль побережья под Стамбулом. С воздуха можно увидеть гигантские белые ковры так называемой "морской слюны".

Ученые говорят: эта слизь - природный зеленый ил, которая появилась в основном из-за загрязнения - неочищенных сточных вод, которые сбрасываются в море. Процессы появления слизи ускорило глобальное потепление в мире - в жаркую погоду она "рождается" быстрее.

Впервые такую слизь нашли почти 15 лет назад, но в этом году, как сообщает Би-би-си, ареал ее распространения признали самым большим в истории. Вредоносного ила уже так много, что он мешает работать рыбакам, забивая моторы лодок и сети. Люди боятся заходить в воду. Слизь также убивает рыб и других морских обитателей.

В экспертной среде бьют тревогу: слизь вплотную подобралась к Черному морю, которое Турция делит в том числе с Украиной. Эту жуть уже видели на днях на небольшом участке Черного моря в районе города Фатса провинции Орду, специальные бригады уже отправились ее очищать, но она может появиться вновь.

Опасность попадания этой слизи в соседние моря признает турецкая власть.

"Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море. это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкие СМИ и эксперты сетуют на безалаберность предпринимателей и беспечность центральных властей, настаивающих на строительстве нового канала "Стамбул" между Мраморным и Средиземным морями, в обход Босфора. Этот проект, который планируют начать в конце июня, по некоторым данным, может усугубить проблему.

"Есть мнение, что строительство канала Стамбул вызовет ещё большую природную катастрофу. Большинство учёных, подписавших заключение об экологической приемлемости проекта, избегает публично высказываться в пользу его реализации. Если власти будут настаивать на строительстве канала - без научной оценки его возможных последствий для природы, - то тогда в лагерь противников проекта может перейти основная электоральная база, а также рядовые члены правящей партии", - сказал нам турецкий журналист Кемаль Йылдыз.

По словам турецких ученых, дополнительную нагрузку на экологию Мраморного моря также создают вредные выбросы, попадающие в Черное море из Дуная.

Слизь убивает рыб и забивает моторы лодок. Фото: Haberturk

Профессор факультета морских наук университета в Орду Мехмет Айдын подтвердил "Стране", что слизь уже попала в Черное море.

"Морская "слюна" появилась из-за массовых сбросов отходов. Это - крик моря о помощи. Мы сливаем сточные воды (в частности, удобрения для выращивания фундука и чая в черноморском регионе), в том числе во всех провинциях Черного моря. Этот ил уже проник на глубину от 25 до 30 метров. Чтобы вывести море из "комы", надо переделать систему очистки в систему биологической очистки, отходы нужно сократить. Иначе через несколько лет Черное море ждет катастрофа. Со временем оно станет еще грязнее, ведь с увеличением населения увеличивается количество элементов загрязнения. Экологическая система Черного моря рушится", - сказал нам Айдын.

По его словам, "мармарийская слизь" может убить рыбу, мидий, раков, улиток, крабов.

"Мы будем страдать от этого еще долго. Это в конечном итоге разрывает цепь в морской экосистеме. В некотором смысле это отрицательно скажется на популяциях рыб", - сказал он.

Как пишет газета Milliyet, под угрозой оказалась вся экосистема региона - от Черного до Средиземного морей.

"Осьминоги, водоросли, морская трава - всё это покрыто слизью. Растения не в состоянии осуществлять процесс фотосинтеза. Запасы кислорода в воде практически исчерпаны, а кое-где кислорода вообще не осталось. Рыба задыхается. Причины, по которым Мраморное море оказалось на грани выживания, следующие: 1) изменение климата и повышение температуры; 2) загрязнение в результате хозяйственной деятельности человека. 50 процентов турецкой промышленности сосредоточено в регионе Мраморного моря. При этом очистных сооружений там, как правило, нет. Грязь и яды на протяжении целого десятилетия просто сбрасываются в море - и называется эта постыдная практика "разгрузка в глубоководье". Если государство не примет срочных мер, морская слизь в скором времени доберётся и до юга - до Эгейского и Средиземного морей", - пишет издание.