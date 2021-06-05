Белорусский политолог Артем Шрайбман, которого в своем интервью на государственном канале республики "ОНТ" упомянул экс-редактор Telegram-канала "НЕХТА" Роман Протасевич, сбежал в Украину.

О своем решении покинуть Беларусь Шрайбман рассказал в своем Telegram-канале.

По словам политолога, Протасевич преувеличил его участие в процессах чата, где обсуждались протесты в Беларуси. После интервью экс-редактора "НЕХТА" Шрайбман решил уехать, поскольку опасался того, что его могут арестовать.

"Никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят", - написал он.

Позже порталу "Наша Нива" он рассказал, что находится в Украине, потому что после интервью Протасевича значительно возросли риски его пребывания в Беларуси. Политолог еще раз уточнил, что Протасевич значительно преувеличил степень его влияния.

Напомним, 23 мая самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс совершил посадку в Минске. На борту находился Роман Протасевич и его девушка - гражданка России София Сапега, их обоих задержали. Протасевич находится в СИЗО.

3 июня государственный белорусский телеканал "ОНТ" обнародовал интервью с Романом Протасевичем.