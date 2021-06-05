Утром в субботу, 5 июня, в городе Винница у Крестовоздвиженского храма (в 6:00) подвергся нападению неизвестного автомобиль митрополита Варсонофия. Нападавший повредил церковную утварь, архиерейский посох и крышу авто.

Об этом передает интернет-портал RaskolamNet со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии Украинской Православной церкви (УПЦ).

Нападение произошло перед началом выездного архиерейского богослужения в селе Александровка Жмеринского района. После завершения богослужения митрополит Варсонофий написал заявление в полицию.

Представители Винницкой епархии Украинской Православной церкви (УПЦ) выразили признательность правоохранителям за быстрое реагирование на инцидент, а также за обеспечение правопорядка в Александровке, где представители "ПЦУ" накануне договаривались не пустить архиерея УПЦ в село.

"Спасибо представителям полиции за быстрое реагирование, а также за обеспечение правопорядка в самом селе Александровка, где представители ПЦУ накануне договаривались не пустить архиерея УПЦ в деревню.

Не поддаемся на провокации и продолжаем молиться", - сообщили в УПЦ.

Фото: facebook.com/vinnitsiaUPC

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