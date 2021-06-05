Власти Хорватии решили признать справки о прививках российской вакциной от коронавируса "Спутник V" для допуска привитых ею туристов на свою территорию. Пока непонятно будет ли это распространяться только на граждан ЕС и их родственников, или всех туристов.

Об этом говорится в разъяснениях пресс-службы Министерства внутренних дел Хорватии о правилах въезда.

Ранее в Хорватии изменили правила въезда для туристов, в том числе из Украины, несколько смягчив их.

Теперь для въезда из стран ЕС и Шенгенской зоны, которые не находятся в зеленой зоне, а также третьих стран, нужно предоставить или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия (вместо 48 часов), или подтверждение перенесенной болезни (старый положительный тест, не старше 180 дней, но не "новее" 11 дней), или справку о прививке от коронавируса.

При этом, туристам также обязательно нужно предоставить подтверждение бронирования отелей, кемпинга, частного дома, яхты и т.п., либо предоставить доказательства, что человек имеет в Хорватии недвижимость или яхту.

В разъяснениях МВД о том, какая вакцина является основанием для въезда, отмечается, что для путешественников с ЕС и Шенгенской зоны и их родственников, если страны не в "зеленом списке", это "две дозы вакцины, используемой в ЕС, при условии, что со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней с первой дозы, если для прививки нужна одна доза (Janssen/Johnson & Johnson)".

В то же время, из последующих разъяснений следует, что для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны и их родственников возможно въехать даже с одной дозой прививки и не только с вакциной, утвержденной в ЕС: так же основанием для въезда может быть справка о то, что лицо "получило первую дозу вакцины Pfizer, Moderna или Gamaleya (то есть "Спутника") может быть основанием для разрешения на въезд в период от 22 до 42 дней после прививки, или от 22 до 84 дней после первой дозы AstraZeneca".

Для въезда неграждан ЕС будут признавать сертификат о прививке "двумя дозами вакцины от коронавируса, при условии, что с другой прививки прошло более 14 дней, или же с момента первого, если вакцина требует одной дозы". При этом однозначно не ясно, можно ли это интерпретировать как прививка любой вакциной от коронавируса, в том числе китайской и российской.

Для определенных категорий путешественников прежнему сохраняются исключения из общих правил.

Как сообщала "Страна", в Аргентине и Сербии уже начали производство у себя российской вакцины "Спутник V".

Еще осенью 2020 года пресс-служба посольства США прямо запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V", которую в России были готовы предоставить населению Украины для вакцинации против COVID-19. Также было возможно наладить ее производство в Украине.

Напомним, что к маю 2021 года, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине превысило 138 500 человек и втрое выше официальных данных Минздрава.