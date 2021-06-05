Белорусское правительство готово вернуться к партнерскому диалогу и сесть за стол переговоров с Украиной, Минск делал попытку начать такой диалог, но отклика от Киева не было.

Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты", - заявил Головченко.

Он рассказал, что Беларусь не встретила отклика Киева, когда пыталась начать переговорный процесс, в то же время Минск готов вернуться к прежнему партнерскому формату.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал премьер.

Напомним, Беларусь ввела лицензирование импорта товаров из Украины. Украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, туалетная бумага и другие товары в ближайшие полгода могут ввозиться в Беларусь только на основании индивидуальных лицензий.

В МИД республики такое решение объяснили систематическим нарушением Киевом режима свободной торговли.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал найти рынки сбыта пострадавшим от санкций Минска украинским компаниям.