Глава МВД Арсен Аваков допустил возможность провокаций и терактов на участках магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" в Украине после завершения строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сообщил журналистам по итогам масштабных совместных учений в Харьковской области

"Путин вчера заявил, что "Северный поток - 2″ достроен, первая нитка, газ все-еще транспортируется в Европу по нашему газопроводу, и должен транспортироваться еще некоторое время, а потом наверняка Путин захочет газ пустить в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации и попытки терактов на наших участках газопровода, а потом скажут: "Ну, видите, вот - поэтому пускаем через "Северный поток - 2". Таких ситуаций и информации разведорганов у нас достаточно", - сказал он.

По словам Авакова, в связи с этим рассматриваются различные сценарии и усиливается реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и т.д.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин сообщил 4 июня 2021 года о завершении строительства первой ветки газопровода "Северный поток-2".

Теперь для начала работы газопровода предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы, а также завершить укладку на второй нитке.

Напомним, что посол Украины в Германии Мельник потребовал включить Киев в переговоры между США и ФРГ по "Северному потоку-2".