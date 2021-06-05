Украинский цифровой сертификат вакцинации от коронавируса с июля будет синхронизирован со странами Европейского Союза, в бумажном виде сертификат готовы признать четыре страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Глава МИД рассказал, что бумажный сертификат вакцинации уже утвержден Кабинетом министров Украины и отвечает международным стандартам. когда человек делает прививку от коронавируса, он может попросить его оформить.

В тоже время Евросоюз выбрал цифровой формат сертификата вакцинации. Поэтому МИД объединило Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации с ЕС, чтобы представители предметно обсудили вопрос синхронизации украинского цифрового сертификата о вакцинации с европейским.

"Цифровой COVID-сертификат будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза с июля. Но мы не хотим ждать до июля. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов... Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдова готова, Грузия готова. Турция готова заключать такое соглашение", - рассказал Кулеба.

Напомним, Украина договорилась с Грузией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19.

Также сообщалось, что Киев и Евросоюз договорились о взаимном признании Covid-паспортов.