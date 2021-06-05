В США в одном из окружных судов постановил, что запрет на оборот штурмового оружия, действовавший в Калифорнии с 1989 года, нарушает права законопослушных жителей этого штата.

Об этом сообщает Associated Press.

При этом суд запретил привлекать к ответственности за данное нарушение закона штата.

В своем решении судья счел, что запрет нарушает Вторую поправку к Конституции США. Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев штурмовое оружие используется жителями страны в законных целях.

"Популярная винтовка AR-15 - как швейцарский нож: идеальное сочетание оружия для защиты дома и вооружения для защиты отечества. Она хороша и для дома, и для боя", - заявил судья.

Судья также отметил, что несмотря на действовавший запрет, в Калифорнии были легально зарегистрированы более 185 тысяч единиц штурмового оружия. Он также подчеркнул, что в штате убийства с помощью ножа происходят в семь раз чаще, чем с помощью винтовки.

Вердикт суда власти могут обжаловать в течение 30 дней.

При этом полуавтоматическое штурмовое оружие часто используют преступники, совершающие массовые убийства. В частности, винтовка AR-15, помимо прочего, использовалась стрелками при убийствах на кантри-фестивале в Лас-Вегасе и в гей-клубе в Орландо - двух самых крупных по числу жертв перестрелках в истории США.

Как сообщала "Страна", в Калифорнии в результате стрельбы погибли восемь человек, полицейские нашли взрывчатку.

Также мы писали о том, что в США ждут кровавое лето с резким ростом числа убийств. Среди жертв стрельб 2021 года уже оказалась 15-летняя жительница города Дестини Грин, убитая в тихом районе столицы после того, как группа мужчин открыла огонь во время встречи.