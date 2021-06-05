Группа семи самых развитых стран мира G7 достигла соглашения о налогообложении транснациональных компаний. Министры финансов G7 договорились, что будут в странах придерживаться минимальной ставки корпоративного налога на уровне не менее 15%. Компаниям также придется платить больше налогов в странах, где они осуществляют продажи.

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение откроет путь к новым принципам налогообложения крупнейших мировых корпораций. Такой шаг позволит правительствам получить миллиарды долларов, которые пойдут на выплату долгов, возникших во время ковидного кризиса.

Согласно копии окончательного соглашения, министры обязуются достичь справедливого решения по распределению налоговых прав, при этом рыночные страны будут предоставлять права налогообложения по крайней мере 20% прибыли, превышающей 10% маржу для крупнейших и наиболее прибыльных транснациональных предприятий.

О принятом решении на встрече в Лондоне сообщил министр финансов председательствующей в G7 Великобритании Риши Сунак.

"После долгих лет обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения по реформированию глобальной налоговой системы, которая бы отвечала вызовам цифрового века", - заявил он.

Помимо этого, Риши Сунак добавил, что целью является создать равные условия для глобальных компаний.

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал принятое решение "историческим", а также назвал это "налоговой революцией".

"Я очень рад, что нам удалось достичь этого прорыва в Лондоне", - сказал Шольц.

В то же время министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что 15% - это "минимум. По его словам, Франция хочет "более амбициозный уровень налогообложения".

Представители Ирландии выразили "значительные оговорки" по плану Байдена. Низкая 12,5-процентная ставка налога в стране побудила немало компаний сделать Ирландию штаб-квартирой для своих европейских операций.

Договоренность больше всего скажется на таких технологических гигантах, как Amazon, Facebook и Google. Соглашение G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) заставит другие страны последовать их примеру, в частности на встрече G20 в следующем месяце.

Правительства давно пытаются решить проблему налогообложения глобальных компаний, работающих во многих странах мира, а популярность таких интернет-гигантов как Amazon и Facebook еще больше усилила эту проблему.

Несмотря на то, что Facebook рискует заплатить больше налогов , он все же приветствовал решение G7 в субботу.

"Мы приветствуем важный прогресс", - написал в Твиттере Ник Клегг, вице-президент Facebook по глобальным вопросам.

На данный момент компании могут открывать представительства в странах с относительно низкими ставками корпоративного налога и декларировать там прибыль. Это означает, что они платят только местный налог, даже если прибыль преимущественно поступает от продаж, сделанных за пределами страны. Это законная и общепринятая схема.

Однако принятое соглашение разрушает ее двумя способами.

Во-первых, она позволит установить минимальный корпоративный налог на глобальном уровне, чтобы избежать "гонки налоговых уступок".

Во-вторых, новые правила заставят компании платить налоги в странах, где они продают свои продукты или услуги, а не там, где они декларируют свою прибыль.

Напомним, сегодня в Украине парламент также принял закон о введении налогов для иностранных компаний-техногигантов, которые не имеют своих представительств в нашей стране. Авторы проекта рассчитывают, что новый налог позволит привлечь в бюджет 3 млрд гривен.

Также руководство видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, объявило, что с 1 июня во всех просматриваемых видео будет добавляться реклама и введутся налоги для блогеров, живущих за пределами США.