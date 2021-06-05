В Ужгороде обнаружили мертвого котенка со следами жестокого обращения. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными, к инциденту могут быть причастны двое детей, 6 и 8 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области на свой странице в Facebook.

Вечером пятницы, 4 июня, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гвардейской в ​​Ужгороде найден мертвый котенок, на теле которого есть следы жестокого обращения.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и опросили жителей микрорайона, после чего выяснили, что к инциденту могут иметь отношение дети, на данный момент известно о двоих - 6 и 8 лет. С ними и их родителями пообщались сотрудники полиции.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия дознаватели полиции открыли уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение над животными). Кроме этого с семьей работать ювенальные полицейские, чтобы не допустить повторения таких поступков детьми и выяснить, что стало причиной такого поведения малолетних", - сказано в сообщении.

Напомним, в Харькове мужчина выстрелил в котенка из пневматического пистолета, животное пострадало. После этого правоохранители открыли дело о жестоком обращении с животными.

Также "Страна" сообщала, что во Львовской области парень закатал в банку живого котенка. Видео инцидента появилось в социальных сетях. Правоохранителям удалось обнаружить мужчину.